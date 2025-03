'Estamos desesperados': os bastidores de quem cobre o BBB 25

O marasmo e falta de emoções nesta edição do Big Brother Brasil deixa os especialistas na cobertura do reality show global desesperados, afirmou o comentarista de BBB Lusca Ferracini Vivot em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

São 80 a 100 stories [que faço] todos os dias. Estamos desesperados! Esse BBB não tem nada demais acontecendo. Por exemplo, saiu a Gracyanne e tivemos um momento ou outro de um comentário interessante das bailarinas ou até do próprio grupo do Quarto Anos 50, mas não tem muita coisa.