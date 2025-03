Ellen Pompeo relembra diferença de salário com ator em 'Grey's Anatomy'

Ellen Pompeo, 55, abriu o jogo sobre seu salário na série Grey's Anatomy, da ABC.

O que aconteceu

A atriz comparou o que ganhava com os ganhos de Patrick Dempsey, 59. Ela ressaltou que entende que o colega de elenco era uma estrela maior no início da produção, lançada em 2005, porém, seu protagonismo não foi tão valorizado quanto deveria. "O jogo da televisão era tão diferente naquela época. Ele tinha feito 13 pilotos antes de mim", disse Pompeo.

O desabafo foi feito durante sua participação no podcast Call Her Daddy. "Nada pessoal para ele, apenas, em geral, apenas um homem pode ter 13 pilotos de TV fracassados e sua cotação continuar subindo, certo? Mas, com toda a justiça, sua cotação era o que era".