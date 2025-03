Dono da RedeTV revela que teste de Lu Gimenez para apresentadora foi 'ruim'

Ele, então, decidiu gravar um piloto do programa com Gimenez no comando e o resultado lhe agradou. "Aí o Maurício Nunes [diretor de Entretenimento da emissora] disse: 'Ela chegou dos EUA, estava exausta, foi um desastre'. Eu falei: 'Olha, faz um piloto direitinho com plateia'. Chamei o Chiquinho Scarpa para ser o entrevistado de mentirinha. O piloto ficou muito bom."

Marcelo de Carvalho vai contar essa e outras histórias no primeiro episódio da terceira temporada do podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez. A atração vai ao ar no canal do YouTube da apresentadora, às 19h.

Luciana e Marcelo foram casados entre 2006 e 2018. Da relação, nasceu Lorenzo, 14, o caçula da apresentadora.