Dieguinho: Delma é uma decepção e não tem coragem de fazer o mínimo no BBB

Dieguinho, no entanto, fez criticas a atitude de Delma depois do anúncio de Tadeu sobre o castigo. Ela falou, na frente de todos, que tomou a decisão de ficar com dinheiro por incentivo de seus aliados. Guilherme fez questão de dizer que a decisão foi dela, e pediu para que ela assumisse as consequências.

O problema da Delma é justamente isso. Ela entra no BBB com medo de fazer tudo que o programa pede, até mesmo quando ela é colocada numa consequência positiva para a vida dela (…) Faltam coragem. Ela é uma decepção

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.