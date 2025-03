BBB 25: Daniele Hypolito ignora Festa do Líder e se recolhe no quarto

Na madrugada desta quinta-feira (20), Daniele Hypolito chamou atenção ao ignorar a Festa do Líder Guilherme no BBB 25. A ginasta, que retornou do Paredão na noite anterior, preferiu se deitar em vez de comemorar com os demais participantes.

O que houve

O momento gerou preocupação em seu irmão, Diego Hypolito, que a encontrou deitada na cama. "Voltou do Paredão ontem, Daniele!", comentou o ginasta, incentivando a irmã a participar da festa. No entanto, Daniele respondeu apenas com um sinal de joia virado para baixo, demonstrando que não estava bem. Daniele estava com os olhos cobertos por um pano.