Boninho visita SBT e pede 'bênção' para Silvio Santos: 'Gênio da televisão'

Boninho, 63, fez uma visita aos estúdios do SBT em São Paulo, e pediu a "bênção" do dono da emissora, Silvio Santos, que morreu em agosto passado.

O que aconteceu

Boninho elogiou Silvio e destacou que o empresário foi um "gênio da televisão". O diretor posou para foto no local que o dono do SBT estacionava seu carro quando ia para a emissora, e também fez mistério sobre seu programa no canal, após deixar a Globo no ano passado.