Blake Lively usa lei que protege acusadores de assédio contra Baldoni

Blake Lively alega que o processo de Baldoni é uma atitude vingativa em resposta ao processo de assédio sexual. "O processo vingativo e desconexo do Wayfarer Parties contra Blake Lively é um abuso profundo do processo legal que não tem lugar em um tribunal federal", disse a equipe jurídica de Lively em um memorando de 44 páginas submetido ao Tribunal Distrital Sul dos EUA de Nova York, de acordo com a Variety.

A defesa ainda pede que, assim que o processo for rejeitado, Justin Baldoni pague uma indenização e cubra as despesas jurídicas da atriz. "Em outras palavras, em um ato épico, as Partes Wayfarer criaram mais responsabilidade para si mesmas por seus esforços maliciosos de processar a Sra. Lively 'até o esquecimento'", afirma a moção.

O porta-voz de Blake Lively expressou a necessidade de que as vítimas de assédio sexual sejam protegidas. "A dolorosa realidade é que a Sra. Lively não está sozinha em ser processada por difamação após falar sobre ter sido assediada sexualmente no trabalho", disse. "Embora a Sra. Lively tenha sofrido muito ao falar e buscar reivindicações legais, é importante que outras pessoas saibam que elas têm proteções e que há uma lei específica que as protege expressamente de serem silenciadas ou arruinadas financeiramente por um processo de difamação porque tiveram a coragem de falar".

O pedido de arquivamento da atriz, segue uma moção aberta por Ryan Reynolds na última terça-feira. O marido de Blake alega que o cineasta não pode processá-lo por "sentimentos feridos", por conta do personagem criado em "Deadpool & Wolverine" para ridicularizá-lo.

Justin Baldoni ainda acusou Lively e sua equipe de trabalharem por meses com o New York Times para divulgar falsas acusações. Ele também afirma que Blake e Ryan Reynolds pressionaram seu agente na WMA para retirá-lo da lista de cliente.