Beto invade mansão dos Alencar e dá apavoro em toda a família

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto (Pedro Novaes) invade a mansão dos Alencar e discute com todos no local.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após nova armação de Bia (Maisa) contra Beatriz (Duda Santos), o filho de Lígia (Palomma Duarte) fica revoltado e vai até a casa de Juliano (Fábio Assunção). "Quero dizer pra ela e pra quem mais estiver envolvido que a tramoia de esconder os passaportes falsos na gaveta da Beatriz não deu certo! Encontramos e destruímos tudo a tempo!", grita ele.