Renata confessa chateação com aliado no BBB 25: 'Está cismado'

Renata desabafou com Maike na noite de hoje no BBB 25 (Globo) e confessou estar chateada com João Pedro.

O que aconteceu

A sister contou ao nadador o que a incomodou no brother durante a festa de Guilherme. "Ontem eu fiquei superchateada com João Pedro quando ele ficou lá falando comigo as coisas... porque ele está cismado ainda com os negócios lá de fora".