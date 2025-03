Renata reclama com a produção do BBB 25 após tomar punição: 'Fod*'

Renata não gostou da decisão, e reclamou. "Gente, mas eu estava calada. Tirando a roupa. Que loucura foi essa?", disse, indignada.

Em seguida, Renata dá a entender que toma uma punição "sem motivo" pela segunda vez. "Dois vacilos já sem ter feito nada. O outro por cochichar, sem eu estar cochichando. Fod*".

