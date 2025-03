BBB 25: Guilherme recebe avaliação do público sobre sua liderança

A votação para determinar a liderança de Guilherme foi aberta ao público. Seu período foi avaliado como "deu sono".

Guilherme não teve grandes reações. Ele avaliou em silêncio, e voltou a deitar na cama logo em seguida.

Na hora de sair do quarto, Guilherme fala de seu desejo de retornar para a posição. "Se Deus quiser, já já eu volto", disse, antes de sair com suas malas.

