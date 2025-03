Após ganhar 14 kg, Ruivinha de Marte quer fisiculturismo: 'Tava desnutrida'

Ruivinha de Marte também comentou outra melhora em sua vida: "Minha autoestima melhorou significativamente. Hoje, me sinto muito mais confiante e confortável com meu corpo. Não tenho mais inseguranças ao usar roupas curtas, e essa liberdade é gratificante".

Com 8,6 milhões de seguidores apenas no Instagram, a amazonense foi convidada a participar do Arnold Sports Festival South America. Evento é considerado um dos maiores da América do Sul e une áreas como nutrição, bem-estar, fitness e negócios.

Por enquanto, ela não deve competir, mas já treina para participar como fisiculturista na edição de 2026: ""Estava desnutrida, com deficiência de várias vitaminas, e isso começou a me preocupar. Decidi entrar no mundo fitness para melhorar minha qualidade de vida e acabei me apaixonando pelo processo. O fisiculturismo veio como um desafio que me ajudou a encontrar disciplina e força, tanto física quanto mental".

[Quando olho para trás] Vejo uma menina muito insegura com o próprio corpo, mas que nunca desistiu de mudar. Consegui superar minhas dificuldades e provar para mim mesma e para aqueles que duvidaram que sou capaz de conquistar meus objetivos. Ruivinha de Marte ao Gshow

Na rede social, ela compartilha nova rotina fitness e de superação. Assista: