BBB 25: Anos 50 faz reunião e decide prioridade de alvos para 10º Paredão

Na noite de hoje no BBB 25 (Globo), o grupo Anos 50 se reuniu e debateu seus alvos para a formação do 10º Paredão — que eles acreditam que será ainda hoje.

O que aconteceu

Vitória Strada, a única do grupo que disputará a última etapa da Prova do Líder, disse que indicará João Pedro caso ganhe. "Foi quem me indicou direto."