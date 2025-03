Ana Hickmann teve assinatura falsificada em contrato milionário, diz laudo

Falsificação identificada apresenta características peculiares à "falsificação por imitação exercitada", modalidade comum entre pessoas que treinam a assinatura até obter uma semelhança. No entanto, essa semelhança formal não garante a veracidade da grafia.

É importante destacar que o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já confirmou a falsificação de outras 10 assinaturas em diversos contratos. Um dos contratos supostamente firmados com Banco Itaú já foi periciado e a conclusão é de que as assinaturas da apresentadora são, irrefutavelmente, falsas. Assessoria de Ana Hickmann

Laudo não apontou os responsáveis pela assinatura presente no contrato com a instituição financeira. O caso, porém, segue em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.