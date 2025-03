Novo 'Branca de Neve' rebaixa príncipe e tem anões mágicos; veja diferenças

O live-action de "Branca de Neve" chegou aos cinemas brasileiros, trazendo uma nova roupagem para o clássico que revolucionou a história da animação.

Essa é a primeira versão "em carne e osso" do conto de fadas sendo produzida pela Disney. Vale citar, porém, que a história já teve outras adaptações que não fizeram muito sucesso com o público. Agora, com Rachel Zegler e Gal Gadot no centro da trama, algumas alterações foram necessárias para adaptar o texto para os dias atuais ou dar mais camadas para a trama, As mudanças podem incomodar os fãs mais ferrenhos da animação.

Para entrar no clima da estreia, Splash separou algumas das principais diferenças entre o filme live-action e a clássica animação da Disney.