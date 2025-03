'Volta por Cima': pai biológico do filho de Cacá é exposto durante festa

Em cenas previstas para o capítulo do próximo sábado (22), o verdadeiro pai do filho de Cacá (Pri Helena) será exposto para todos durante o chá revelação do bebê. Splash teve acesso às fotos desse momento em primeira mão.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no Whats

O que vai acontecer

Jão (Fabrício Boliveira) não deixa barato a mentira de Cacá sobre o pai biológico do seu bebê. Ele explana para todos os convidados do chá revelação que o filho que a capanga espera é de Baixinho (Rodrigo Garcia).