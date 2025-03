BBB: Vinicius explica termo 'Pomba Suja' usado para se referir a Renata

Na madrugada desta quarta-feira (19), durante uma conversa na cozinha do BBB 25, Vinicius explicou o significado do termo "Pomba Suja", que usou para se referir a Renata e Eva durante o Sincerão no início da semana.

O que houve

Após ouvir de Vitória que a expressão poderia ser considerada pesada, Vinicius se justificou. "Pomba suja é quando a pessoa faz coisa errada."