Jornalista Vinícius Dônola sofre acidente de trânsito e passa por cirurgia

Vinícius quer que o acidente chame atenção para a violência no trânsito. "Está tudo sob controle, não estou sentindo dor, estou medicado, mas não queria perder o calor do acontecimento para a gente falar sobre a importância da educação no trânsito", disse.

Qual foi a última campanha que a gente ouviu sobre paz no trânsito? Há quanto tempo a gente não fala sobre a importância de empatia com aquele cara que está pedalando do lado, ou o cara que está no corre com a sua moto? Sem dicotomia entre bem e mal, quem está correto, quem está errado. [...] A gente precisa dar um basta nessa violência que a gente vive no trânsito e, para isso, a gente precisa de educação. Vinícius Dônola