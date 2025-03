Três cenas cruéis mostram que Bia é pior que Juliano em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (19) de "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) deduz que Basílio (Cauê Campos) e Beatriz (Duda Santos) planejam fugir do país.

Em seguida, a ardilosa revela ao pai que encontrou os passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio.

No final do capítulo, Bia coloca os documentos falsificados no armário de Beatriz para tentar incriminá-la.