'The White Lotus' mostra beijo entre irmãos; o que a lei diz sobre incesto?

E no Brasil, é ilegal?

Incesto (sexo entre familiares), por si só, não é ilegal no Brasil. No entanto, é considerado imoral dentro da cultura judaico-cristã.

Proposta visa proteger crianças e adolescentes. Em junho de 2022, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna mais pesada a punição para quem cometer crimes de agressão ou violência sexual contra crianças e adolescentes.

Proposta faz parte do Projeto de Lei 4224/21, do deputado Osmar Terra (MDB-RS). Também apresenta a inclusão da punição de quem mantiver relação sexual com pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã e ainda avô ou avó, seja parente consanguíneo ou adotado.

Medida está prevista no Projeto de Lei 603/21, de autoria do relator da proposta, deputado Sanderson (PL-RS). Ideia é punir com até seis anos de prisão quem for incestuoso(a).

O que diz a lei?

Sexo apenas com consentimento, entre pessoas acima de 14 anos de idade. O Projeto de Lei lembra que o incesto não é ilegal no Brasil, o que significa dizer que o sexo entre pais e filhos pode, mas somente se houver consentimento. Abaixo dos 14 anos, ou se houver violência, existe o crime de estupro de vulnerável.