Sexo kink e 'chuva dourada': as revelações picantes de Flávia Alessandra

Flávia é adepta de golden shower (popularmente conhecida como "chuva dourada"). A atriz revelou que ela e o marido, Otaviano, curtem urinar um no outro no programa Sobre Nós Dois, do GNT. "Faço xixi nele", declarou a famosa, enquanto Costa confirmou curtir a prática. "É pra hidratar a pele", brincou o apresentador.

Intimidade propicia maior liberdade e prazer ao casal, afirmou Flávia. "A intimidade vai te dando cada vez mais liberdade e cada vez mais você sabe do parceiro. Tem outro lado da moeda, você sabe onde atiçar, onde gosta. Tenho tesão por ele [Otaviano] e pelo drumete dele", contou no programa Sobre Nós Dois.

Namoradeira na solteirice. A apresentadora relatou que não teve muito tempo para namorar porque casou cedo pela primeira vez, aos 17 anos, mas que antes do matrimônio namorava "muitos ao mesmo tempo". "Foi um período em que eu namorava muita gente ao mesmo tempo, namorava mais de um, dois, três", declarou no videocast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da filha mais velha, Giulia Costa, 24.

Flávia Alessandra se casou pela primeira vez aos 17 anos com o pai de Giulia, o diretor Marcos Paulo, morto em 2012. Atualmente, ela é casada há 19 anos com Otaviano Costa, com que tem uma filha, Olívia, 13.