Saryne: Público não quer ver Camarote sendo privilegiado no BBB

Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos. A sua participação no jogo foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (19).

Um dos destaques da eliminação de Gracyanne focou na passividade das emparedadas —Eva e Dani Hypolito também estavam na berlinda. O apresentador também falou sobre como elas não usaram informações importantes que receberam durante o jogo, como com o Seu Fifi e Quarto Secreto.

Para Chico Barney, Gracyanne esteve no lugar de vilã do BBB muito por conta da forma como ela lidou com Diego Hypolito, e também por ter se aliado a Vitória e Camilla no embate com Vitória Strada