Mineira e cantora: quem é a brasileira que namora ator de 'As Branquelas'?

Ruby começou a cursar Direito, mas abandonou o curso para investir na música. Ela tirou o ano de 2018 para apostar nesse sonho e divulgar vídeos cantando nas redes sociais. Após sete meses, recebeu uma proposta do produtor carioca Papatinho, que já trabalhou com nomes como Anitta, Black Alien e Kanye West. Eles fizeram cinco músicas, e a partir delas Ruby foi contratada pela gravadora Universal Music Brasil.

Ela assumiu o namoro com Marlon Wayans em setembro de 2024. Na ocasião, ela disse que pensava em se mudar para Los Angeles com o ator: "É uma possibilidade, principalmente porque meu futuro marido mora aqui, né? Mas assim, tá muito recente, né, calma. Tem muitas possibilidades".

Em Minas Gerais, Marlon Wayans deu um jeito de se comunicar com a família da cantora. "Ele trouxe um aparelho que traduz inglês para qualquer língua. Porque a minha mãe não fala inglês. Aí eles estão lá, trocando a maior ideia, e eu aqui fazendo comida. Esqueceu que eu existo, está lá com a minha família", riu a cantora.

Ela mostrou o ator interagindo com sua família. Ruby postou stories cantando "Creep", do Radiohead, com o namorado. Em seguida, mostrou Marlon Wayans dando dicas de sinuca para seu irmão.