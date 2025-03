Participantes se impressionam com altura de dummy do BBB 25: 'Assustador'

Enquanto caminhava pela casa, todos os participantes precisavam erguer ligeiramente a cabeça para observá-lo. Era perceptível que ele era bem mais alto que todos quando se aproximava de cada brother.

Vitória: "Ele é muito assustador, cara! Olha ele aqui! Olha! Ele é muito alto!".

O dummy deixou a casa pelo confessionário. Ao ficar diante do cômodo, era possível notar que ele media quase a mesma altura da porta, que, em geral, têm 2,15m.

BBB 25: Dummy deixou a casa pelo confessionário Imagem: Reprodução/Globoplay

