O que precisa ser resolvido no último capítulo de 'Beleza Fatal'?

Quem matou Benjamin?

No penúltimo capítulo, vimos uma mulher atirar na testa de Benjamin (Caio Blat). Apesar de estar vestida como Lola, não é possível dizer se foi realmente a dona da Lolaland que atirou no marido.

Uma grande teoria é de que Sofia matou Benjamin vestida como sua rival para incriminá-la. Outro palpite que ronda o X (antigo Twitter) é de que Ana (Mônica Torres) pode ser a assassina do filho.

tão previsível que quem matou o benjamin foi a sofia vestida de lola com a arma de lola toda cheia de impressões digitais dela zzzzz

lolette estava completamente bêbada, jamais andaria certinho como a que atira andava#belezafatal pic.twitter.com/hwprprNgnS ? only forms (@onlybomba) March 17, 2025

teoria sobre #belezafatal: acho que é a mãe do benjamin pic.twitter.com/voKaZJaedl ? Thau ?? (@fairythau) March 18, 2025

Ana vai conseguir o código da conta de Átila?

Ana ficou sem nada após a morte de Átila (Herson Capri). A mulher foi totalmente esquecida no testamento do cirurgião, mas não se deu por satisfeita e está atrás da conta secreta do ex-marido no exterior. Para isso, ela precisa descobrir o código secreto que Átila deixou escondido.