Jin, cantor do BTS, estreia como apresentador em novo reality da Netflix

Jin, 32, será o apresentador de A Pousada Bizarra do Kian84, novo reality show da Netflix.

O que aconteceu

O cantor sul-coreano vai comandar o programa ao lado da atriz Ji Ye-eun, 30, sua conterrânea. "Eu realmente gostei de tentar algo novo. Encarei isso com a mentalidade de dar o meu melhor e me concentrei em ressaltar o charme e o conceito do reality", afirmou ele, durante a coletiva de imprensa da atração.

A Pousada Bizarra do Kian84 estreia em 8 de abril e terá novos episódios a cada semana. O formato mostra três pessoas passando perrengues para administrar uma pousada de instalações excêntricas, localizada em Ulleungdo, uma pequena ilha da Coreia do Sul.