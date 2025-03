Manuela Dias: Sexualidade de Odete Roitman era 'encapada com perversidade'

Por que parece mais natural que Débora, hoje com 62 anos, viva um romance com um rapaz sarado, 20 anos mais jovem (Cauã Reymond, 44), do que o espanto causado pelo par formado entre Beatriz Segall (então com 63 anos) e Carlos Alberto Ricelli (42 na época)?

Odete mudou muito, assim como a contextualização de uma mulher de 62 anos que tem uma vida sexualmente ativa. Isso, em 1988, era socialmente encapado com uma certa perversidade. [Na época] Ter uma vida sexualmente ativa aos 62 anos, só se fosse uma pervertida. E hoje em dia, isso é uma grande conquista das mulheres e uma conquista que não está pronta, que não está feita, como toda grande conquista, das ditas minorias que não são minorias.

Manuela Dias

Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Manu faz questão de defender a beleza de Segall. "Era uma mulher linda. E supersensual, dentro da aristocracia dela. Eu não a conheci pessoalmente, mas as pessoas que conheceram dizem que ela era super elegante. Tem cenas da Odete de 1988, de shortinho na lancha, e ela tinha umas pernocas da Madonna, entendeu? Então, a gente via ela menos sensual do que ela de fato era quando a gente vê hoje como ela era."



"Se por um lado a gente entendeu que mulheres de 60 anos transam e podem querer transar, a gente [ainda] persegue essa mulher que faz isso e ainda mais de forma aberta. Ela segue pagando um preço social", diz, em geral ocupando um posto privilegiado, "no topo das classes sociais."

Manuela avisa que Odete "vai causar muito", e não só pelo fato de ter uma vida sexualmente ativa. É também por "toda a liberdade de trânsito que ela tem com relação a qualquer espécie de preconceito e pudores".

O racismo de Odete Roitman e do público

Os preconceitos de Odete geram outro ponto nevrálgico da nova versão, que traz uma Maria de Fátima vivida por uma atriz negra, Bella Campos, o que acende um paradoxo no eixo principal do enredo. Como Odete, sendo racista como manda a gênese de sua vilã, vai conspirar a favor do casamento da moça com seu filho, Afonso, papel de Humberto Carrão?