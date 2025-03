Laudo que aponta plágio é anexado ao caso Toninho x Adele: 'Demolidor'

Toninho pede R$ 1 milhão por danos morais. Também são pedidos danos materiais, que serão calculados a partir dos royalties recebidos pela cantora e pelo produtor, mais o valor auferido pelas gravadoras e editoras com o lucro.

O brasileiro deixou claro que não vai autorizar a música de Adele a voltar a tocar. "Eles nunca se importaram comigo, com o processo ou com as minhas alegações, então por que eu iria me preocupar com eles?", afirmou o músico ao O Globo.