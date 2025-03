Justiça condena Gusttavo Lima a pagar R$ 70 mil por citar número de celular

Toda divulgação da música reforçaria, segundo Alberto Nogueira Virgínio, a participação de Gusttavo Lima "no evento danoso [ao autor do processo], não sendo possível afastar a responsabilidade sob o argumento de ato de terceiro".

A assessoria jurídica de Gusttavo Lima afirmou que a decisão "distorce totalmente de outros processos da mesma natureza". Por isso, segundo o advogado do artista, eles confiam "que o acórdão do TJ-PE será revisado em instância superior, para adequação e equalização do julgado".

Em 2022, a Justiça de SP condenou Gusttavo Lima a pagar R$ 50 mil a uma mulher pela mesma citação de número telefônico. Em outubro do mesmo ano, o artista também foi condenado a pagar indenização a um homem de Minas Gerais, mas desta vez em valor inferior: R$ 10 mil.

Na decisão de Pernambuco, o desembargador Alberto Nogueira Virgínio disse que o dano moral foi "amplamente comprovado nos autos por meio de registros de mensagens, ligações e áudios recebidos pelo autor em seu contato telefônico". No voto que manteve a indenização de R$ 70 mil, ele escreveu que as provas documentais anexadas ao processo evidenciaram o volume significativo de importunações que o cidadão pernambucano sofreu.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não exige comprovação de sofrimento físico ou psicológico, sendo suficiente a demonstração de violação a direitos da personalidade, como a privacidade e a paz de espírito. Desse modo, entendo que a conduta dos apelantes [Gusttavo Lima e a empresa Balada Eventos e Produções LTDA] caracteriza violação a direitos da personalidade, especialmente ao sossego e à privacidade do apelado, configurando dano moral indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Trecho da decisão do TJ-PE em voto do desembargador Alberto Nogueira Virgínio

Leia íntegra da nota de Gusttavo Lima

A assessoria jurídica do cantor GUSTTAVO LIMA, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, informa que irá recorrer da decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do TJ/PE referente ao pagamento de indenização por danos morais por divulgação de um número telefônico na obra musical intitulada "Bloqueado".



Como já mencionamos anteriormente, é importante ressaltar que Gusttavo Lima é apenas o intérprete da música "Bloqueado".

Os compositores são as pessoas que criaram a obra e inseriram um número aleatório nas estrofes, sem indicar de quem seja, muito menos o DDD.



Destacamos ainda que a decisão prolatada neste julgado distorce totalmente de outros processos da mesma natureza, por isso, confiamos que o acórdão do TJ/PE será revisado em instância superior, para adequação e equalização do julgado.