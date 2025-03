João Pedro provoca Maike sobre sister: 'Se ela quiser, você não quer não?'

Os gêmeos brincaram sobre um possível interesse de Maike na sister e Renata apontou. "É brincadeira, não é, Maike?".

Maike concordou. "Sempre foi."

João Pedro, então, o provocou. "Se ela quiser, você não quer não?".

Maike responde que "Renata sabia", enquanto a sister riu.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.