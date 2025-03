João Pedro diz que não votaria em Vini, e grupo alfineta: 'Até ele votar'

Com a eliminação de todas as sisters que residiam no quarto Nordeste, o grupo do antigo quarto Fantástico se reuniu para cogitar quem será o foco das próximas votações do BBB 25.

O que aconteceu

Por ter uma boa relação com Vinícius, mesmo com a rivalidade do brother com as bailarinas, João Pedro garantiu que não votaria no baiano. O assunto surgiu após Renata refletir que os gêmeos são os únicos do grupo que não votariam nele.