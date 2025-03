Irmã opina sobre eliminação de Gracy do BBB: 'Demorou para se posicionar'

Giovanna participou do Encontro nesta quarta-feira para comentar a eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25. A musa fitness deixou o reality na noite de terça com 51,38% dos votos.

O que aconteceu

Giovanna, que entrou no BBB junto com Gracy, disse que ainda não falou com a sister. Ela comentou que elas não conseguiram se encontrar, e estão se preparando para que seja algo "bem especial". "Muita saudade para matar", disse.