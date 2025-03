Quarto Secreto, tretas e gatilhos: a trajetória de Gracyanne no BBB 25

Gracyanne foi apontada como algoz dos irmãos Hypolito após Renata voltar da Vitrine do Fifi. A cearense contou para Diego e Daniele que Gracyanne, com quem tinham uma relação próxima, falava mal deles pelas costas.

A influenciadora fitness afirmou não ter falado mal de Dany, mas admitiu ter expressado "dúvidas" quando a Diego. "Se eu falei algo de você... Mas eu acho que não. Eu falei sobre ser mimada e me coloquei no meio. A gente está acostumada com as pessoas fazerem as coisas para a gente. Do Di eu tive, sim, muitas dúvidas, porque eu conhecia um Diego lá fora que eu não vi aqui dentro. Me desculpa se teve alguma coisa que te magoou, porque, de você, eu não lembro de ter comentado sobre nada, nunca", disse Gracyanne para Daniele.

Gatilhos

Imagem: Reprodução/Globoplay

Em diferentes momentos, as dinâmicas do reality show fizeram Gracy revisitar os dias em que morou na rua. Ela se emocionou na 5ª Prova do Líder: "Quando eu fiquei na rua, eu tive que ficar acordada no banco. Eu já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", desabafou a sister enquanto chorava.

Na oitava Prova do Líder, ela disse ter tido possivelmente uma crise de ansiedade. Ela contou que as chuveiradas que os participantes tomavam a remeteu a quando sofria com as chuvas enquanto estava desabrigada. "Eu não sei nem como eu sai, eu só lembro do Dummy. Ontem eu falei que eu sai na rodada, mas na verdade eu nem vi, eu entrei em um estado que eu nem vi", disse Gracyanne.