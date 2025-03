Gracyanne Barbosa explica porque chamou Belo de mentiroso em documentário

Gracyanne Barbosa participou do "Mais Você" nesta quarta-feira após ter sido eliminada do BBB 25. Entre os assuntos tratados, ela falou sobre sua relação com Belo.

O que aconteceu

Questionada sobre o cantor, com quem teve um relacionamento de 16 anos, ela explicou porque o elogiou durante o reality. "Eu me senti muito mudada, muito amparada. Ele me ensinou muitas coisas que mudaram a minha percepção e o valor que eu dou para o cuidado".