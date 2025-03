Giovanna Ewbank rebate internauta que criticou tranças de Titi: 'Ela ama'

Giovanna Ewbank, 38, rebateu uma internauta que fez críticas às tranças de sua filha, Titi, 11.

O que aconteceu

Internauta sugeriu que Ewbank deveria contratar novas trancistas para fazer o penteado de Titi. "Gente, a Giovanna precisa achar outra tancista para Titi", apontou a jovem.

A apresentadora, por sua vez, rebateu a internauta e elogiou as profissionais que cuidam do cabelo de sua filha. "As trancistas da Titi são ótimas, gente. Ela tem no Rio, São Paulo e até no Rancho. Não sou eu que faço, só fiz na pandemia", explicou.