Fernanda Lima diz que não controlou xixi em bungee jumping: 'Humilhação'

Fernanda Lima, 47, relembra perrengue que viveu em programa "Mochilão", da extinta MTV.

O que aconteceu

A atriz contou sobre os percalços em uma viagem para a África do Sul no programa. Ela detalhou sobre a situação no "Que História É Essa, Porchat?", exibido nesta terça-feira (18) no GNT.

A famosa disse que foi obrigada a pular de bungee jumping mesmo sem querer. "Foi tudo horrível. Começaram a me amarrar, o instrutor explicava em inglês e eu estava tão nervosa, que não entendi nada", explicou.