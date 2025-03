Violência e abuso: filho de futura rainha da Noruega protagoniza escândalo

Eu tenho vários transtornos mentais, o que significa que enfrentei desafios ao longo de toda minha vida. Tenho lutado contra o vício em drogas há algum tempo, e já passei por tratamento para isso no passado. Vou voltar a me tratar e levar essa questão a sério. Marius Borg Hoiby

Ele foi preso outras duas vezes no último ano. Ele foi preso novamente em setembro por violar uma ordem de restrição e, em novembro, acusado de estupro.

Outras quatro mulheres acusam Marius, além de um homem que diz ter sido ameaçado pelo filho da princesa. Segundo a polícia, Marius agrediu com tapas, socos, empurrões e estrangulamentos duas ex-namoradas, as modelos Juliane Snekkestad e Nora Haukland. Ele também teria sido controlador e abusivo nos relacionamentos. Ele nega as acusações, mas admitiu ter ameaçado o homem que o acusa.

A polícia encontrou vídeos no celular de Hoiby que provariam um abuso sexual. Hoiby nega as acusações, e sua defesa diz que a polícia cometeu um "erro de julgamento catastrófico".

Em outro vídeo vazado, Hoiby sugere que agrediu uma ex-namorada. Nas imagens obtidas pela imprensa internacional, alguém questiona Marius sobre como foi o término com sua ex. Em resposta, ele dá de ombros e faz um gesto de tapas no ar.

Em novembro, ele foi levado a um centro de reabilitação no Reino Unido pelo padrasto, o príncipe Haakon. Segundo o DailyMail, porém, Marius já deixou o tratamento e voltou para a Noruega em janeiro com uma nova namorada.