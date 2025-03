TJ reduz para R$ 50 mil condenação de Eduardo Costa em caso Fernanda Lima

Eduardo Costa, 46, teve uma vitória no processo aberto por Fernanda Lima, 47, por danos morais.

O que aconteceu

Justiça reduziu valor da indenização de R$ 70 mil para R$ 50 mil. "O valor originalmente fixado em R$ 70 mil mostra-se excessivo e desarrazoado", justificou a desembargadora Denise Simões.

Apesar de mantida a condenação, a defesa do músico celebrou a redução do valor. "O processo indenizatório já havia sido objeto de decisão em primeira instância, há algum tempo. Contudo, após assumirmos o caso, propusemos um recurso se insurgindo contra a decisão anterior", disse o advogado Thiago Lino, em conversa com Splash.