Dois dias após Sincerão, Vilma chora de decepção: 'Vontade de voltar atrás'

Ao ser questionada do motivo, Vilma relembrou sua discussão com Vinícius no último Sincerão. "Do Diogo, gente. Ainda tá mexendo comigo. A gente não ter visto... mas tudo bem, já falei no Sincerão, já voltei nesse assunto".

A sister ainda continuou explicando: "Falei no Sincerão, expliquei, mandei no ar se eu tinha sido clara. Na mensagem que mandei. Que eles [Vinícius e Aline] realmente são um casal de falso e mentiroso. Porque, engraçado agora, tá me batendo mais... sabe como?", questionou.

Renata afirmou que a aliada estava digerindo e processando tudo. "Tudo como aconteceu, porque eu estava presente, eu presenciei. Não foi coisa que me contaram. Eu assisti", afirmou Vilma, reforçando sua decepção.

