Diogo Nogueira fala sobre chance de abrir relação com Paolla Oliveira

Juntos desde 2021, Diogo diz que já se sente casado com Paolla. "O casamento existe a partir do momento que você se entrega à outra pessoa e compartilha com ela, vive com ela de uma forma cheia de verdade e de amor. Casamento é isso. Eu e Paolla vivemos como um casal casado. As pessoas acham que só se casa a partir do momento que existe alguém que te dá um aval para estar casado. Quem dá o aval sou eu e ela e ponto".