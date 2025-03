Dieguinho: Daniela Beyruti acerta em apostar em parcerias para novo SBT

Dieguinho explica que essa movimentação do SBT é justamente para cortar gastos, principalmente depois da morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.

Depois que as filhas assumiram, encontraram a emissora em uma situação de muita gente escorada. (...) Já conversei com pessoas que me falaram que o SBT era extremamente acomodado.

Dieguinho

Porém, para Leão Lobo, algumas demissões não fazem sentido.

São demissões esquisitas. (...) Tem algumas pessoas ali que eram fundamentais. E essas demissões não fazem muito sentido. Não são demissões que vão resolver o problema da emissora. Está muito estranho.

Leão Lobo

Desde que Daniela assumiu o controle da emissora, também houve novidades na grade, como a chegada de nomes como Datena e mais recentemente Larissa Alvarenga, ex-Record e CNN Brasil.

