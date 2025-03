Diego elogia atitude de Gracyanne após eliminação: 'Fiquei emocionado'

Guilherme: "Acho que as pessoas viam que a gente tinha uma questão de embates por lados [opostos], questão de jogo, mas sabiam que tinha muito respeito entre eu e ela. Tanto que a gente, mesmo com o Sincerão, depois sentava e conversava. E ela sabe o respeito que eu tinha por ela e eu sentia que ela tinha por mim".

Delma: "Eu sentia muito amor no coração dela. E eu disse: 'Não deixe nada que passou na sua vida trancar o seu coração. Se abra mesmo. O seu coração é lindo'".

