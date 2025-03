BBB: Brothers apoiam Delma a pegar R$90 mil e deixar casa no 'Tá Com Nada'

Caso Delma decida pegar o dinheiro, a casa inteira vai para o "Tá com Nada". Apesar disso, há exceções. Delma e mais duas pessoas escolhidas pela sister estarão no VIP, enquanto os demais confinados ficam no "Tá com Nada".

Diante da situação, Aline elogiou a decisão de Gracyanne. "Dona Delma, que presente viu? Que presente a Gra deixou para a senhora! Fazer jus a esse presente!", disse Aline.

Delma, por sua vez, retribuiu com elogios. "É como sempre disse aqui. Ela é grandona, mas tem um coração maravilhoso", e também refletiu sobre sua própria escolha no passado: "Minha casa valia R$ 300 mil. Quando abri mão, para ter paz, eu não peguei nem R$ 50 mil."

Guilherme apoiou a ideia de Delma pegar o valor. "Qualquer pessoa aqui dentro dessa casa, então receba de bom grado. Todo mundo tá pra jogo", disse ele. "Toda vez que tiver uma decisão dessa, pense nos seus netos", orientou o genro.

Vitória também vê vantagem. "Aqui no programa eles não vão colocar nenhuma consequência que seja realmente prejudicial no sentido que não possa ser feito com um ser humano. A senhora não vai estar cometendo nada, nenhuma atrocidade, nenhuma injustiça", disse. "É maior que o prêmio do terceiro lugar", concluiu.