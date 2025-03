Delma diz que Eva é quem deve procurá-la após briga: 'Até meus filhos'

A sister garantiu que, fora do programa, até mesmo seus filhos precisam ir atrás dela para apaziguar as coisas. "Até meus próprios filhos, se fizer uma atitude comigo, se ele não vir me procurar pra conversar, atrás deles também eu não vou. Não vou", garantiu.

Joselma ainda se mostrou magoada com Eva e relembrou o desentendimento. "Ela [Eva] falou assim, 'eu me afastei da senhora'. Problema seu, então se afaste de vez! As palavras dela que me machucou. Então pronto, então não quero corja. Não sou obrigada, a manter até o dia que Deus me permitir aqui, de eu ter que estar 'hihi'. Não vou!".

Mesmo após a bailarina afirmar que enxergava em Delma uma mãe, a sogra de Guilherme ainda disparou no desabafo: "Eu falei, não quero saber, ainda bem que você não é minha filha! E pronto, encerrou. Não quero conversa. E tenho que colocar na minha cabeça que aqui ninguém é meu filho não, Guilherme. Pronto, encerrou-se. Eu sou assim e pronto".

