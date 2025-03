'Vagabundo' e 'covarde': por que Gentili rompeu com a família Bolsonaro?

Danilo Gentili chamou Eduardo Bolsonaro de "covarde" por abandonar o cargo de deputado federal para viver nos Estados Unidos, mas essa não é a primeira briga entre os dois.

De aliado a inimigo

A princípio, Danilo Gentili era aliado de Jair Bolsonaro. O comediante defendeu o então deputado numa polêmica com Maria do Rosário (PT), que Bolsonaro disse que só não estupraria porque ela "não merece". Em um show em Curitiba em 2018, Gentili afirmou: "Muita coisa que o Bolsonaro fala eu não concordo. Aquela vez que ele falou para Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada: não concordo com isso. Merece".

Bolsonaro retribuía o comportamento do comediante. Em 2019, após Gentili ser processado e condenado pelas falas sobre Maria do Rosário (depois, a sentença foi revertida), Bolsonaro o apoiou no Twitter e disse se solidarizar com Gentili "ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo". Na ocasião, Gentili se disse "muito honrado".