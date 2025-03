Cineasta é preso por golpe envolvendo projeto que teria Bruna Marquezine

Rinsch gastou o dinheiro em cinco Rolls-Royce e uma Ferrari, além de outros artigos de luxo, como roupas e relógios. Não satisfeito, ele investiu boa parte da verba em criptomoedas, gerando uma alta margem de lucros que foram transferidos a uma conta pessoal.

O cineasta se declarou culpado do crime na primeira audiência do caso, ocorrida ontem, e foi liberado mediante pagamento de US$ 100 mil em fiança. Por conta disso, poderá aguardar o julgamento em liberdade.