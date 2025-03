Chico Barney se revolta com print dele após saída de Gracy: 'É fake news'

A previsão sobre o vencedor do BBB 25 feita tradicionalmente por Chico Barney falhou (mais uma vez). Gracyanne Barbosa foi a escolhida pelo apresentador do Central Splash, e ela acabou deixando o reality na noite de terça-feira (18).

Em 2024, Chico também errou. Ele apostou que Beatriz — a Bia do Brás — sairia como campeã do programa. O resultado foi diferente: Davi Britto levou para casa o prêmio milionário. Bárbara Saryne aproveitou para tirar onda com o "dom" do colunista de Splash.