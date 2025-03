Brothers do Quarto Anos 50 definem apelido para grupo no BBB: 'Ordinários'

Durante a madrugada de hoje, Guilherme conversou com os amigos e aliados do Quarto Anos 50 sobre como eles ficaram após a eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25.

O que aconteceu

Guilherme acredita que, agora com a saída de Gracy, o elenco do BBB vai ficar dividido em dois. "Um lado contra o outro", diz, falando sobre os adversários do Quarto Fantástico.