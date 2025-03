Brasileira tieta Alex Turner em Londres e aparência do cantor chama atenção

Nas redes sociais, muita gente estranhou o fato de Turner aparentar bem mais idade do que tem. "Meu mano Alex Turner tá só o pó da rabiola, mané. O cara tem só 39 anos. Eu falaria que é cachaça e droga, mas na real ele só é britânico mesmo. Tem alguma coisa no ar desse país que não faz bem pra rapaziada de lá...", comentou um usuário do X. "O Alex Turner tal qual o Juscelino [Kubitschek], metendo 50 anos em cinco e provando para todos que ele realmente é britânico", ironizou outro.

Gente eu tava andando de bike e pic.twitter.com/puRL5pUjsK -- Giovana Kury (@giovanakury) March 19, 2025