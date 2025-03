Gracyanne se emociona ao falar que passou fome e da treta com Diego no BBB

Para a apresentadora, Gracyanne disse que não tinha a intenção de abrir este assunto. Ela, inclusive, pensava que era algo já resolvido. "A minha intenção era não abrir de nenhuma forma", disse. No entanto, algumas situações que viveu confinada lhe fizeram recordar de dificuldades de seu passado.

O primeiro motivo de eu não querer abrir isso é porque eu não queria que a minha mãe imaginasse as coisas que eu passei. Ela sabia que eu tinha passado por necessidade, mas eu nunca fui muito clara sobre comida, sobre todo tipo de coisa (...) Eu tinha vergonha de falar que eu não tinha o que comer, que eu precisei buscar comida no lixo.

Gracyanne

Outro tema abordado por Ana foi o embate que Gracyanne protagonizou com Diego Hypolito na fase final de sua participação no BBB. Ela chegou a confrontá-lo no último Sincerão, dizendo que o atleta não costuma experimentar os produtos que são contratados para fazer publicidade e ser exposta pelo Seu Fifi em um comentário negativo sobre ele.

Gracy conta que ficou incomodada com a postura de Hypolito dentro do jogo, principalmente quando ele disse que gostava de mentir e que estava interpretando um personagem. Gracyanne acredita que errou e deveria ter conversado diretamente com ele. "Eu tinha liberdade para falar com o Diego, perguntar essas coisas. Eu falhei de não ter questionado ele".